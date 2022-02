Capítulo 82 temporada 1 de 'Luz de esperanza'

Los intentos incansables de Süheyla por acercarse a Ömer han acabado con la paciencia del empresario. El exmarido de Ipek ya no puede más y se ve en la obligación de poner las cartas sobre la mesa. Decidido a que entre ellos no haya equívocos, Ömer le dejará claro que entre ellos jamás habrá más que una relación cordial por el bienestar del hijo que esperan.

Por otro lado, Filiz, al enterarse de la futura maternidad de Neslihan y sentirse engañada por Halil, estallará contra él. La joven le reprochará sus mentiras y sus promesas y decidirá que no quiere volver a ver nunca más.

A pesar de tener tan cerca la verdad, Ömer e Ipek todavía no han descubierto qué fue lo que pasó hace once años y que la niña que les arrebataron es la pequeña que les ha robado el corazón a ambos. ¿Cometerán Neslihan y Halil algún error que les lleve a los protagonistas de 'Luz de esperanza' a descubrir la verdad? Si quieres descubrir qué ocurre con ellos y si tienen una oportunidad para reconstruir su familia y recuperar la felicidad que les arrebataron, no puedes faltar a tu cita diaria. De lunes a viernes, en Divinity.