Capítulo 8 temporada 1 de 'Luz de esperanza'

Por otro lado, tras la salida de Ipek de la mansión familiar, su tía, que está muy afectada por todo lo ocurrido, amenaza a su hijo Halil con quitarle toda su fortuna si no la trae de vuelta después de que Ipek viera a Ömer a sus espaldas. "Si no la traes de vuelta te quitaré todo lo que tienes. No permitiré que la eches para ocupar su lugar en la empresa", le advierte a su hijo. ¿Qué hará ahora el primo de Ipek?