Capítulo 91 temporada 1 de 'Luz de esperanza'

Pese a todo lo ocurrido en los últimos días, Mahmut no tiene intención de renunciar a su mujer y volverá a la mansión en busca de Ipek . Sin embargo, no le resultará fácil. La tía de la joven sacará las garras por su sobrina antes de que el empresario intente llevársela con él de nuevo a la fuerza.

Por su parte Ömer ya no puede más. Süheyla le está llevando al límite y harto de la situación estallará contra ella cansado de sus continuos celos obsesivos.

Once años después de la tragedia que arruinó sus vidas, Ömer e Ipek tienen una oportunidad para descubrir la verdad sobre lo ocurrido. Por supuesto, Neslihan y Halil no van a ponérselo fácil pero cada día que pasa pero su nerviosismo ante los últimos acontecimientos podría llevarles a cometer errores que destapen su conspiración. ¿Podrán evitar esta vez las trampas de Halil? Si quieres descubrirlo, no puedes faltar a tu cita con 'Luz de esperanza'. De lunes a viernes por la noche, en Divinity.