Aunque no es lo más normal, sí que es cierto que hay algunos bebés que nacen con dientes . En realidad, la mayoría de ellos nacen con los brotes de los dientes, pero estos todavía no se asoman a través de la encía hasta que no pasan unos seis meses después del nacimiento. Sin embargo, sí que es cierto que hay bebés que nacen con una parte o toda del diente que ha quedado erupcionada antes del tiempo recomendado.

Los dientes natales y neonatales

Por qué aparecen

Así, habrá niños a los que habrá que hacer un seguimiento médico más minucioso. Por tanto, los dientes natales serán dientes que han erupcionado de forma prematura, por lo que pueden no tener la apariencia de un diente normal o que la tengan, pero que no se haya desarrollado del todo su raíz. Además, al no tener esa estructura radicular del todo desarrolladas, los dientes no estarán fijados a la encía, por lo que podrán moverse.