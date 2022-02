Es muy probable que, si tienes un gato, te hayas parado a pensar cómo será la bienvenida que dará el animal a tu bebé recién nacido. Lo cierto es que si te has querido quedar embarazada esta será una situación común y de tus preocupaciones. Es muy normal que temas por lo que pueda pasar y por si el felino no acepta del todo bien la llegada del recién nacido. Pero, con una serie de pautas, esto no tiene que suponer ningún problema. Lo mejor será que tú misma fomentes esa buena relación entre el humano y el animal, preparando a este a este último para la llegada del pequeño.