El agua es un alimento básicos que necesitamos para vivir. Además, tiene innumerables beneficios y, por eso, la hidratación será fundamental en todos los aspectos de nuestra vida. Está tan presente en el día a día que muchas personas piensan que hasta para los bebés será imprescindible y así es, pero con matices: como los niños y los adultos, los bebés necesitarán agua, pero hasta que cumplan un año de vida la que tomen siempre deberá ir acompañada de nutrientes. En el caso de que esto no suceda, los pequeños podrán sufrir desnutrición. Esta agua con nutrientes se traducirá en leche materna o, en su defecto, en leche de fórmula .

Cuánto agua necesitarán los niños

Sí que es cierto que los bebés necesitan más agua que los adultos, ya que el 70 por ciento del peso corporal de un lactante es agua. Es por eso que necesitan tomar un 10 o un 15 por ciento de su peso en agua cada día. Eso sí, como ya hemos comentado, en sus primeros meses de vida no será necesario que tome agua por sí sola, sino que esta estará integrada en su alimentación, ya sea a través de la lactancia materna o con biberones de leche de fórmula. Por tanto, hasta los seis meses no necesitarán probar el agua y tampoco se recomienda que lo hagan.

Cuándo podrán comenzar a tomar agua de forma rutinaria

Pasado el medio año, los pequeños podrán comenzar con la alimentación complementaria , aunque seguirán mamando. Es por eso que no necesitarán ningún aporte extra de agua, aunque tampoco pasará nada si mientras comen alimentos toman un poco de agua. Esto servirá como complemento.

Los niños no amamantados sí que harán menos tomas de leche al iniciar la alimentación complementaria y, por eso, es más probable que necesiten más agua durante el día. Lo más recomendable será ir ofreciendo y que vayan tomando a demanda . Eso sí, entre el año y los tres años, estas tomas de agua serán fundamentales y deberán ingerir más de un litro de agua. Esta cantidad se obtendrá sumando el agua que las cantidades y, también, se podrán hacer a ojo.

Lo mejor será guiarse por cuándo el niño tenga sed

Lo más recomendable será que los padres se guíen por los momentos en los que su hijo tenga sed y no habrá que obsesionarse con que tomen agua. Lo ideal será el consumo de agua mineral natural de mineralización débil y habrá que encontrar en la etiqueta la calificación de ‘apto para alimentación infantil’. Esto quiere decir que tiene bajos niveles de sodio, flúor y nitratos . En el caso de que se opte por dar agua del grifo, lo más recomendable será hervirla primero para evitar contaminaciones e infecciones.

No será nada recomendable sustituir el agua por los zumos ni habrá que añadir azúcar, ya que no será la opción más saludable. En el caso de que se salga de paseo, lo mejor será guardar el agua en un envase cerrado y que esté fresco. Y, además, no será aconsejable que se beba directamente desde la botella, ya que puede conllevar el riesgo de diarreas e infecciones. Por tanto, será recomendable llevar un vaso e ir tirando el agua que vaya sobrando.