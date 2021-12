No hay nada mejor para saber si estás embarazada que un test de embarazo . Estos se podrán hacer en casa y en pocos minutos. Estas pruebas, que se pueden hacer en casa en pocos minutos y se pueden comprar en cualquier farmacia, detectan la presencia de la hormona gonadotropina coriónica hCG en la orina y tienen una fiabilidad del 99 por ciento.

Esta hormona se encarga de segregar progesterona y estrógenos al comienzo de la gestación con el objetivo de formar la placenta. De esta forma, la orina de la mujer dará la clave sobre si la madre está embarazada o no.

Eso sí, debes saber que el resultado negativo no tiene que significar que no haya embarazo, ya que los niveles de la hormona hCG puede ser que no sean detectables. Estos niveles aumentan más rápido durante los primeros días de gestación. Por eso, si se piensa que se puede estar en estado, lo más recomendable es repetir esa prueba pasados unos tres o cuatro días. Aún así, el ginecólogo, en su consulta, será quien descarte o confirme el embarazo.