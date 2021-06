Canco Rodríguez, a punto de ser padre de su primer hijo junto a Marta Nogal: "Estoy acojonado"

“Está de ocho meses y está a puntito. La fecha es para el 11 de julio , no sé si se clavará o no, pero estamos con muchas ganas”, confesaba al reportero de ‘Europa Press’, que destacaba al actor lo mucho que había crecido la barriga de la bailarina. “Ella que es de Barcelona quiere que nazca allí y está montado para que nazca allí, pero si se adelanta un mes nace aquí en Málaga”, comentaba todos los detalles exceptuando el nombre del pequeño, que continuará siendo una incógnita hasta que anuncien su llegada.

“Tenemos las cositas preparadas, pero lo desvelaremos cuando ya nazca el bebé y todo”, desvelaba sus intenciones Canco, que únicamente concedía a la prensa algunas pistas sobre cómo se llamará. “Su nombre es original y corto. No es español, no es Antonio, no es Antonio Banderas”, utilizaba su peculiar sentido del humor para zanjar el asunto. El intérprete no puede ocultar sus ganas y sus miedos a la hora de afrontar esta nueva responsabilidad, que tiene claro, como le han dicho muchos padres primerizos, será la experiencia más bonita que a vivir nunca: “Me han puesto tanto drama que más que nervios estoy acojonado. Creo que todavía me puede la ilusión”, explicaba cuáles eran sentimientos en esta recta final.