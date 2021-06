Mamifit, sobre ser madre con 47 como Toñi Moreno: "La edad ideal son los 25, pero la sociedad no está preparada"

Toñi Moreno , que se quedó embarazada a los 47 años , decidió ponerse en manos de profesionales para preparar su cuerpo antes de dar a luz. Raquel López , una entrenadora personal conocida en redes como Mamifit , ha estado al pie del cañón junto a la presentadora durante el embarazo y más aún en el postparto, uno de los momentos más duros e importantes en el que la mujer es “la grandísima olvidada”. Debido a la importancia que tiene la edad de la mujer para su recuperación física, Jesús Vázquez ha tratado este tema con Raquel López en su espacio, ‘ El método Vázquez by Fitbit ”.

“La edad buena para ser mamá es a los 25 años, pero esta sociedad no está hecha para que una mujer pueda ser madre y profesional a la edad correcta”, asegura. La diástasis, que se produce por no tener un buen tono muscular, es uno de los problemas que puede sufrir una mujer al quedarse embarazada a una cierta edad y no tener un buen fondo físico, algo de lo que ha hablado con Jesús Vázquez y puede ver en el vídeo.