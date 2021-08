Estar embarazada y presumir de estilazo es posible . Sí, también en verano. Sabemos que las altas temperaturas pueden hacer que el embarazo resulte incómodo, y que eso, unido a los constantes cambios físicos , haga que muchas veces te parezca complicado acertar con tus estilismos . Dando por sentado que la comodidad vaya por delante, y que le saques el máximo partido a tu ropa, queremos proponerte unos looks infalibles y muy veraniegos que te harán captar todas las miradas.

Vestidos amplios, ajustados, petos y shorts con los colores y estampados de moda harán que sientas que no has perdido nada de tu estilo. Al contrario, verás cómo es posible convertirte en la auténtica protagonista del verano con estas propuestas infalibles 100%.

Una forma de asegurarte un look de tendencia , también con tu ropa premamá, es apostar por colores y estampados de moda. Esta temporada el rosa ha triunfado por todo lo alto , dándole una inyección de alegría y optimismo a nuestros outfits estivales. Con un vestido amplio en este color lo tendrás todo hecho. Pero no te limites a esta prenda y hazte con una blusa o t-shirt que te aporte el colorido que tanto nos gusta en esta época.

Completamente enamoradas de este look tan ideal que queremos llevar, estemos embarazadas o no. Un pantalón capri y una camisa amplia a juego es todo lo que necesitas para ir a trabajar, de aperitivo o a cenar con amigos. Nos encanta también el color, un amarillo que huele a verano. Eso sí, te proponemos q ue sea en tejidos ligeros como el lino o el algodón.

Sï, también durante el embarazo. Los vestidos de color negro lo tienen todo, son favorecedores, elegantes y estilizan, algo que a veces agradecemos a pesar de que nos guste presumir de embarazo. Busca uno que se entalle ligeramente y que no se más largo de la rodilla. Se convertirá en tu prenda comodín para todo tipo de ocasiones, y la clave para adaptarlo a ellas será, como en tantas ocasiones, los complementos que elijas.

No pueden faltar en tu armario si tu embarazo coincide con los meses de verano. Son frescos, cómodos y ligeros, y puede que te apetezca llevarlos a todas horas . Los colores claros y estampado veraniegos serán tu mejores aliados para este tipo de vestidos. Y si son de corte maxi, puedes jugar con un escote bardot de lo más favorecedor.

El peto es una de las prendas clásicas de los looks de premamá , pero es que este año, además, es una de las tendencias indiscutibles de la temporada. Así que no lo dudes y utiliza el que ya tengas, sobre todo si es ligeramente oversize . O hazte con uno que puedas seguir llevando tras el parto y le dé un toque chic a tus estilismos.

¿Quién dijo que una embarazada no podía ser sexy y elegante al mismo tiempo? Los vestidos lenceros son todo un must, y no tienes que dejar de llevarlos durante el embarazo. Al contrario, son ligeros y muy frescos, además de súper favorecedores. Enfúndate en uno de ellos y derrocha sensualidad y estilo, al tiempo que presumes de embarazo.