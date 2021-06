Paula Echevarría termina su baja dos meses después de dar a luz y abre un debate: "Gracias por hacer visible a las madres autónomas"

Lo que ha sucedido en el Instagram de Paula Echevarría en estas últimas 24 horas es una prueba fehaciente de lo que es conciliar. Y eso que el término no aparece en ningún momento entre las publicaciones de la actriz. Justo dos meses después de dar a luz a su hijo Miguel, la it girl ha vuelto al trabajo. A pesar de que su labor en redes sociales no se ha visto paralizada durante su baja por maternidad, que normalmente suele extenderse 16 semanas ininterrumpidas, la asturiana ha recuperado su rutina laboral para grabar una campaña con su marca de cuidados capilares de confianza. Y sí, su bebé ha estado acompañándola.