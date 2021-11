Ante cualquier duda sobre si cortar el pelo al bebé o no, lo mejor será preguntar a un dermatólogo o al pediatra. Con todo, aunque no es recomendable hacerlo de forma prematura, sino dejar que siga su curso natural, no habrá ningún problema si los padres deciden cortarle el pelo al bebé, sabiendo, eso sí, que esto no hará que crezca más fuerte ni más rápido.