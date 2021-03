Uno de los primeros reflejos que desarrollan los bebés al nacer es el de la succión . Este les servirá para asegurarse bien de que pueden alimentarse y, también, les ayudará a recuperar el estado de calma del que disfrutaban cuando estaban en el vientre de su madre. Además, servirá para tranquilizarles cuando no sepan muy bien qué es lo que está sucediendo en ese nuevo mundo al que se están enfrentando.

Para que este reflejo se active será muy importante que succionen algo. En la mayoría de ocasiones, suele ser el pecho materno, ya que es lo que la naturaleza les tiene preparados. Aunque eso sí, habrá algunos bebés que vayan más allá y comiencen a succionar su dedo . Otra forma de succión es a través de los chupetes, que también permitirán al pequeño recuperar la calma. Además, son grandes protectores de la muerte súbita y, sobre todo, entre aquellos bebés que no toman el pecho. Aunque eso sí, al igual que sucede con el dedo, utilizarlo más tiempo de lo recomendado podrá ser especialmente nocivo para el bebé.

Cuándo comenzarán a succionar su dedo

Muchos bebés comienzan a succionar su dedo cuando son muy pequeños y es algo que, realmente, no será un problema en esos primeros meses de vida. Además, en caso de que no esté siendo amamantado también se le puede ofrecer un chupete, que será más blando y que puede ser retirado más fácilmente. Cuando son más mayores, chuparse el dedo les ayudará a relajarse más y a calmarles cuando tengan hambre y todavía no han recibido el alimento.