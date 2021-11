Cuando nacen, los bebés aún no tienen bien formados los huesos de su cabeza. Este proceso todavía tardará hasta que, poco a poco, se unirán formando las suturas del cráneo. Es ahí donde se cruzan varias suturas, lo que se denomina fontanela . Es decir, será un punto blanco cubierto con membranas y donde se unen más de dos huesos.

Las fontanelas permitirán el correcto crecimiento del cráneo en la primera etapa de vida y, también, del cerebro . Lo que representa la fontanela será la presión intracraneana y el estado de hidratación del pequeño. Por tanto, si se observa que está abombada esto se deberá a que aumenta la presión dentro del cráneo. Aunque eso sí, no habrá que alarmarse, ya que cuando el niño se relaja vuelve a su forma original.

En el caso de que al tocarla se hunda formando una poquedad sí que será una señal de alarma , ya que esto podrá significar que hay una deshidratación. Lo normal será que el aspecto varíe a lo largo del día y no habrá que preocuparse más por ello. El niño siempre estará controlado por un especialista que le medirá bien en sus primeros días de vida y quien cotejará si se encuentra dentro de esos parámetros de normalidad.

Además, será esencial que la fontanela no se cierre demasiado pronto, ya que podría impedir que la cabeza siguiera creciendo, afectando al cerebro y provocando distintas deformidades en la cabeza . Si esto ocurre estamos hablando de craneosinostosis y, en los casos más extremos, se podrá someter al bebé a una operación para corregirlo.

Los padres podrán seguir una serie de recomendaciones para cuidar la cabeza del pequeño. Lo primero que deberán hacer será comprobar si la fontanela del pequeño es demasiado grande o pequeña . Pero no requerirá ningún cuidado especial y no pasará nada si se toca.

En el caso de que el pequeño se de un golpe en la cabeza no habrá que preocuparse, ya que la fontanela evita que la presión se concentre dentro del tejido cerebral. Además, habrá que saber que el tamaño de la cabeza no tendrá nada que ver con su capacidad intelectual, por lo que no habrá que obsesionarse.