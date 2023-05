Capítulo 32, temporada 1 de 'Más hermosa que tú'

La historia de Emir y Efsun ha dado un giro totalmente inesperado. A pesar de la cesión de las acciones de la clínica por parte de su madre, Efsun no tiene intención de quedarse en Estambul. La joven quiere irse y recuperar su vida anterior mientras Emir está entre rejas tras los últimos acontecimientos. Sin embargo, el cirujano no está dispuesto a perder a la mujer que le ha cambiado la vida y que ya es la mujer de su vida. Decidido a que no dejarla marchar, intentará que se replantee la idea de irse confesándole que sin ella nada volverá a ser lo mismo. ¿Cómo reaccionará Efsun ante esta confesión? ¿Se quedará en Estambul y asumirá las riendas de la clínica?