Capítulo 106, temporada 1 de 'Matrimonio por sorpresa'

Itir y Tarik se enamoran cada tarde en Divinity

La historia de amor de Tarik e Itir no empezó demasiado bien. Había amor pero lo que no imaginaba la pareja protagonista de 'Matrimonio por sorpresa' es que el pasado en común de sus padres acabaría con todo. ¡Menuda se lio! ¿Qué pasará ahora entre ellos? ¿Aparecerán nuevos obstáculos a su amor? Si quieres descubrir qué ocurre con Tarik e Itit y sus padres, no puedes faltar a tu cita con ellos. Cada tarde a las 19:10 horas, en Divinity.