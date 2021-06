Capítulo 107, temporada 1 de 'Matrimonio por sorpresa'

En cada rincón del barrio se respira amor. Los enlaces no cesan y ahora son Ilyas y Emel quienes anuncian su próximo compromiso para felicidad de todos sus vecinos.

Sin embargo, antes de darse el 'sí quiero', tendrá que producirse la pedida de mano, que provocará un nuevo conflicto. En medio de tanta felicidad, la pedida de sus amigos hace chocar a Münir con Tarik , cuya relación no pasa por un buen momento.

'Matrimonio por sorpresa', cada tarde en Divinity

Ahora que Itir y Tarik ya no tiene que esconder su amor, la felicidad plena no termina de llegar. Ahora es la relación del dentista con Münir la que trae de cabeza a la pareja, que ve como esto podría complicar su futuro. ¿Lograrán solucionar sus diferencias? Si quieres descubrir qué ocurre con los protagonistas de 'Matrimonio por sorpresa' no puedes faltar a tu cita con ellos. Cada tarde a las 19:10 horas, en Divinity.