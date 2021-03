Capítulo 47, temporada 1 de 'Matrimonio por sorpresa'

Confirmado. Adile y Münir se han dejado invadir por el espíritu del amor sin imaginar que han provado un gran enrede en el barrio. El doble acto de compromiso termina con las alianzas puestas en Sener y Ayçen, pero también en Ilyas y Emel. ¿Qué pasarsá ahora? Preocupados por el futuro de sus amigos, Itir y Tarik les intentarán ayudar a solucionar el malentendido, aunque no será nada fácil.

La historia de amor de Itir y Tarik, solo en Divinity

Juntos pero no revueltos. Itir y Tarik siguen enamorados pero no pueden llevar la vida de cualquier matrimonio de recién casados. ¿Podrán hacerlo antes de que surja una nueva crisis? Si quieres descubrirlo no puedes faltar a tu cita diaria con 'Matrimonio por sorpresa'. De lunes a viernes a las 18:15 horas, solo en Divinity. ¡No te lo pierdas!