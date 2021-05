Capítulo 81, temporada 1 de 'Matrimonio por sorpresa'

Aunque, Ilyas sigue convencido de seguir adelante con su nueva relación y empezar una nueva vida, en el fondo que sabe que sus sentimientos no han cambiado y que sigue enamorado de Emel.

Sin embargo, el vecindario no está dispuesto a que su amigo tire la toalla tan rápidamente. Todos se afanan en que no dé la espalda a su verdadero amor. Desafortunadamente, Münir, que trata de poner voz a los vecinos, no consigue estar muy afortunado.