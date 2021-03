El acercamiento de Adile y Münir complica el futuro Tarik e Itir en el próximo capítulo de 'Matrimonio por sorpresa'

La situación entre Itir y Tarik está a punto de complicarse aún más. Después de llevársela a la fuerza a la clínica, sus padres tendrán un nuevo encuentro en el próximo capítulo de 'Matrimonio por sorpresa' . Y las cosas no serán como cabría esperar. Después de 36 años de enfrentamiento, Münir y Adile están cada vez más cerca el uno del otro. ¿Terminarán por fin con su guerra? ¿Qué pasará si empiezan de cero? ¿Afectará esto a la pareja de recién casados?

Münir no se casará

Adile lo ha conseguido. Tras descubrir que Mürüvet fue la responsable del fin de su relación con Münir la colocará contra las cuerdas y las obligará a romper su relación. "No puedo seguir adelante con lo nuestro. Los chicos no lo aceptan", le dice a Münir, que se siente aliviado por poner punto y final a una relación que no le llevaba a ninguna parte.