Todo se ha acabado. En el próximo capítulo de 'Matrimonio por sorpresa' , Itir y Tarik tendrán que empezar sus nuevas vidas tras una dura despedida. "Es lo mejor para los dos porque no quiero que sigamos sufriendo", se dirán mientras piensan en la forma de dar un paso atrás y seguir adelante con su matrimonio. ¿Se atreverán a enfrentarse a su pasado y ser felices pese a todo lo que les separa?

La decisión de Tarik

Tarik no puede perdonar lo que le hicieron a su padre y está dispuesto a renunciar al amor de Itir para salvar el honor de su padre. Nada ni nadie puede hacerle cambiar de opinión. Separarse y mudarse para alejarse del amor de su vida es la única salida posible en esta delicada situación y por eso da el primer paso solicitando el divorcio. Pero antes de irse le dejará las cosas claras a su madre. "Me voy por tu culpa, mamá. Porque no quiero seguir viviendo contigo".