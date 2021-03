Se acabó el amor, en el próximo capítulo de 'Matrimonio por sorpresa': "Mataron nuestro amor por mantener vivo el suyo"

La bomba ha estallado y la historia de amor de Tarik e Itir ha saltado por los aires. Itir y Tarik no pueden seguir adelante con matrimonio y en el próximo capítulo de 'Matrimonio por sorpresa' reprocharán a sus vecinos que nunca les contaran nada y les hayan obligado a tomar la decisión más difícil de su vida. "Si nos lo hubierais dicho desde el principio nunca nos hubiéramos casado. Quiero muchísimo a mi mujer y la querré siempre pero jamás podré perdonar lo que hicieron a mi padre. No puedo llamar a Münir suegro. No estoy enfadado con Itir, estoy enfadado con todos los que nos lo ocultaron. Mataron nuestro amor por seguir manteniendo vivo el suyo."