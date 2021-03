Todo podría cambiar en el último momento. Aunque Tarik parece haber tomado una decisión firme sobre su futuro, en el próximo capítulo de 'Matrimonio por sorpresa' , Itir intentará frenar a su marido y retenerle en el barrio. "Marcharse no es la situación. Podemos divorciarnos, trabajaremos en sitios diferentes pero no puedes marcharte y dejar atrás a todos tus seres queridos. Te lo digo como tu amiga. Por favor, no te vayas, por favor quédate", le dirá a su todavía marido. ¿Qué responderá Tarik?

La decisión de Tarik

La pareja no está dispuesta a dar marcha atrás. "Él es quien ha pedido el divorcio y ha empezado a salir con otra chica. Un hombre que ama a una mujer, no renuncia tan fácilmente, no se marcha sin mirar atrás. No voy a mover ni un dedo", le dice Itir a Emal, que, al igual que el resto de familiares, amigos y vecinos que conocen su secreto intentan encontrar la forma de que la pareja inicie un acercamiento. Sin embargo, un nuevo obstáculo podría complicar aún más las cosas. "Me acaban de llamar por lo del trabajo, el puesto en Esmirna es mío si lo quiero".