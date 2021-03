Tarik e Itir se enfrentan al pasado de sus padres en el próximo capítulo de 'Matrimonio por sorpresa'

Tarik e Itir siguen adelante con su separación

La historia de amor de Tarik e Itir se ha terminado. La pareja ha dado el paso definitivo para poner punto y final a su matrimonio solicitando un divorcio que ninguno de los dos quiere. La situación es insostenible, sobre todo para Tarik, que se ve obligado a contarle a Jale la verdad cuando descubre todo el mundo habla de que está enamorado de ella. "Münir me preguntó si estaba enamorado y tu nombre fue el primero que se me ocurrió. Yo ya estoy casado con Itir pero nos vamos a divorciar. El problema no está en nosotros, es una barrera insalvable", le dice a su amiga.