Can Yaman no hace caso a los rumores sobre una posible infidelidad de su chica. Mes y medio después de que compartieran su última imagen juntos y tras algún tiempo sin apenas subir contenido en sus redes sociales, el actor ha vuelto a compartir una nueva fotografía con su novia.

La escapada romántica de la pareja al lago de Como

Diletta Leotta estalló ante los rumores de infidelidad

Desde que saliera a la luz su relación con el actor turco, Diletta Leotta ha estado en el punto de mira de la prensa. Los rumores de infidelidad no han cesado y finalmente estalló un día antes de que se publicaran unas fotos antiguas en las que aparecía besándose con Ryan Friedkin, el hijo del propietario de la Roma. "Leyendo las mentiras de los periódicos, cualquiera puede pensar que soy una devoradora de hombres", escribía la reportera en Instagram, donde negaba la infidelidad. "Explícame por qué una mujer no puede tener amigos sino siempre y solo amantes. Porque si salgo con un actor hermoso y somos felices, ¿tiene que ser una historia inventada?", lamentaba en un post que finalizaba pidiendo respeto.

Can Yaman te espera cada tarde en Divinity

Pero la historia de amor de Can Yaman con la reportera italiana no es la única que nos tiene enganchados. Su relación con Itir en 'Matrimonio por sorpresa' nos tiene también en un sinvivir. ¿Qué pasará entre ellos? ¿Podrán superar todos los obstáculos que los separan? Si quieres descubrirlo, no puedes faltar a tu cita. De lunes a viernes a las 18:30 horas, en Divinity.