El romance de Can Yaman y Diletta Leotta se hizo público a principios de año

Las fotos del beso de la periodista con el hijo del dueño de la Roma publicadas por 'Oggy' son de diciembre

Can Yaman aún no se ha pronunciado sobre las polémicas fotos

Diletta Leotta, la novia de Can Yaman, no ha podido más. Desde que empezara su relación con el actor turco, los rumores sobre un posible montaje, infidelidades y rupturas les han perseguido y finalmente ha estallado en redes sociales. A través de su Instagram y en un largo post, la periodista ha defendido su relación con el actor y se ha quejado del acoso que sufre desde hace meses. "Siempre he estado en silencio, hasta ahora. Y, quizás, me equivoqué. De hecho, me estaba engañando a mí misma pensando que, tarde o temprano, la buena información sería mejor que el periodismo basura. Así que sufrí la gota diaria de veneno de chismes; los fotógrafos debajo de la casa y en scooters detrás de cada uno de mis movimientos; los drones fuera de las ventanas. Pero ahora estoy un poco cansada".

Harta de la persecución diaria y de leer noticias falsas, Diletta se queja de la imagen que se de ella en los medios y pide respeto. "Digo esto porque, leyendo las mentiras que atrapan los clics en los periódicos que están reservados para mí todos los días, cualquiera puede pensar que soy una devoradora de hombres, una mujer incapaz de amar. Y es inaceptable. No me digas que es el precio a pagar por el éxito. O que lo he estado buscando y estoy buscando por el maquillaje, las formas, la ropa usada, las fotos publicadas. Todas las opciones que caen dentro de la esfera de la libertad individual, ¿verdad? Y la libertad individual, en el respeto y consideración del otro, hay que respetarla, ¿no? No ofendo y no juzgo a nadie.

En este largo comunicado, la periodista deportiva se queja de que la relacionen con diferentes hombres y que se hable de supuestas infidelidades que no han sido en ningún caso confirmadas. Rumores que en muchas ocasiones derivan de encuentros con amigos. "Explícame por qué, entonces, una mujer no puede tener amigos, sino siempre y solo amantes. Porque si me encuentro con un buen chico dos veces para tomar un aperitivo, ¿hablamos de inmediato sobre un nuevo amor? ¿Por qué si hago un comercial con un futbolista insinúa desde hace meses que somos una pareja secreta? Porque si salgo con un actor hermoso y somos felices, ¿tiene que ser una historia inventada? ¿Y por qué si, cumpliendo con el encierro, renuncio a un viaje maravilloso al extranjero, estamos hablando de una crisis entre nosotros?", explica la periodista.

Para finalizar, Leotta se ha quejado del diferente trato por parte de la prensa que reciben hombres y mujeres y ha reiterado una petición de respeto por parte de los medios. "Lo he soportado todo, hasta ahora, aprendiendo a reírme de ello, a veces. Pero reflexiono sobre el hecho de que ninguna celebridad masculina, talento o figura pública es objeto de morbosa atención periodística en la esfera privada como lo es una mujer en el cine y la televisión. ¿Puedo decir que estoy aburrido? También por respeto a los lectores engañados por periodistas mal informados. Y por el amor de las personas que me rodean, que a menudo se sienten heridas por las falsedades sobre mí. Y también por el amor de mi abuela, que a sus ochenta años cree, equivocadamente, en todo lo que escriben los periódicos".

La fotos de Diletta con el hijo del propietario de la Roma son de diciembre

Las palabras de Diletta Leotta se producían un día antes de que la revista 'Oggy' haya publicado hoy mismo unas fotografías en las que la periodista italiana aparece besándose con otro hombre. Según esta publicación, el amigo de la reportera es Ryan Friedkin, el hijo del propietario de la Roma, con quien se la relaciona desde hace meses.

Sin embargo, las imágenes publicadas por la revista no confirmarían la infidelidad puesto que, como la propia publicación afirma, las fotos fueron tomadas el pasado 20 de diciembre, semanas antes de que se publicaran las primeras imágenes de la periodista con Can Yaman,

