Capítulo 106 temporada 2 de 'Me robó mi vida'

Las cosas no están saliendo según lo previsto. Después de varios meses ocultando lo que pasó con el señor Yusuf y trazar un plan para quedarse con la fortuna de Mehmet Emir, Nuran, Ilyas y Efsun descubrirán una desagradable sorpresa. ¿Qué ha ocurrido? ¿Saldrá su secreto a la luz? Si quieres saber qué ocurre con los protagonistas de 'Me robó mi vida' no puedes perderte los próximos capítulos de estreno. De lunes a viernes a las 23:15 horas, en Divinity.