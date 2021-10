Capítulo 10 temporada 1 de 'Me robó mi vida'

Aunque Mehmet Emir no quiere tener ningún tipo de relación con los padres de Efsun, no ocurre lo mismo con Bahar. El empresario ha establecido una conexión muy especial con la joven y quiere que forme parte del equipo de su empresa.

Y mientras su padre se desvive por ella, Efsun no lo tendrá tan fácil con el resto de la familia. Su abuela y su tía se niegan a aceptarla y no paran de ponerle trabas. De hecho, Hülya se ha convertido en su peor enemiga dentro de la mansión. La hermana de Mehmet Emir disfruta humillándola. Sin embargo, Efsun no conseguirán atemorizan a la nueva miembro de la familia, que cansada de aguantar en silencio se enfrentará a ellas y dejará bien claro la posición que ahora ocupa ella dentro de esa casa. "Tengo más derechos aquí que vosotras. Ya está bien. Dejadlo ya. ¿Qué os habéis creído? Ahora todos sabemos la verdad y llevo su sangre, todo lo que hay en esta casa me pertenece. Todo es mío. Voy a aprender todo lo que no sé y entonces seré yo quien se ría", les dice perdiendo el control