Capítulo 113 temporada 2 de 'Me robó mi vida'

Después de su detención, Mehmet Emir descubre los motivos que le han llevado ante la la justicia. El rico empresario ha sido detenido por un crimen que no ha cometido. Alguien le ha tendido una trampa.

Cuando parecía que la vida le sonreía tras haber recuperado a su hija perdida y haber empezado una nueva vida junto Fulya y su hija adoptiva, todo se ha complicado para Mehmet Emir. El empresario ha sido víctima de una cruel trampa que podría llevarle a prisión si no consigue demostrar su inocencia. ¿Qué pasará? ¿Tendrá que ver algo este asunto con la muerte de Yusuf y la mentira de su hija?