Capítulo 115 temporada 2 de 'Me robó mi vida'

La desgracia persigue a Bahar. Cuando parecía que por fin iba a poder ser feliz, el trágico accidente de Ateş ha vuelto a ponerla cara a cara con la tragedia. Además, la decisión de Hülya no hace mas que complicar su ya difícil situación. Si quieres descubrir qué ocurre con la protagonista de 'Me robó mi vida', no puedes faltar a tu cita diaria en Divinity. ¡No te lo pierdas!