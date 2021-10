Capítulo 11 temporada 1 de 'Me robó mi vida'

Osman, el sobrino de Yusuf, está convencido de que a su tío le ha ocurrido algo y que alguien le ha matado. Seguro de que Nuran e Ilyas le están ocultando algo, acorralará al padre de Bahar, presionándole para que confiese el paradero de su tío. "¿Dónde está? ¿Ha desaparecido de repente? Desde que he llegado noto el olor a rata. Eres la última persona que lo vio. ¿Qué hizo después? ¿Quién acabó con su vida?", le dice. La situación es muy complicada y Osman ya tiene un culpable, e irá a por él para vengar su muerte.

Por su parte, pese a las advertencias de su madre y a pesar de las amenazas de Efsun, Hülya sigue poniéndole las cosas difícil a su sobrina en casa de los Atahan, donde no es bienvenida.

Ilyas está destrozado y la presión de Osman podría provocar que desvelara el gran secreto que guarda. ¿Podrá el padre de Bahar aguantar y no contar lo que se le sucedió al señor Yusuf? Si quieres descubrir qué ocurre y si la protagonista de 'Me robó mi vida' logra descubrir la verdad y quién es ella realmente, no puedes faltar a tu cita diaria. De lunes a viernes a las 21:45 horas, los nuevos capítulos en Divinity. ¡No te lo pierdas!