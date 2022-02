Capítulo 121 temporada 2 de 'Me robó mi vida'

Lo que no imagina es que Hasret irrumpirá para salvar a su gran amor y pondrá en juego su vida antes de que su tío apriete el gatillo. Enfurecida porque su familia intente responsabilizar a Mehmet de la muerte de su padre y dolida por todo lo que ha sufrido por su culpa, se enfrentará a su tío acusándole de haberse deshecho de su hija cuando nació y haberle causado el mayor daño que se puede causar a alguien.

El amor entre Mehmet Emir y Hasret sigue intacto y por eso, esta vez, el empresario no está dispuesto a renunciar al amor de su vida. Emocionado tras lo sucedido le propondrá que, después de tantos años, empiecen de cero juntos. ¿Qué contestará Hasret? ¿Se olvidará de todo lo que ha ocurrido entre ellos? ¿Pondrá fin a su matrimonio con Fulya Mehmet Emir para empezar una nueva vida junto la madre de su hija?

A pesar de los años transcurridos, de los intentos de sus familias por mantenerlos alejados y del dolor con el que han vivido todos estos años, el amor de Hasret y Mehmet Emir sigue intacto. Sin embargo, volver a empezar no está resultando fácil. ¿Podrán encontrar la forma de superar los obstáculos que les separan y ser felices? ¿Podrán alejarse de todos aquellos que se niegan a aceptar su historia de amor y empezar de cero? Si quieres saber qué ocurre entre los protagonistas de 'Me robó mi vida' no puedes faltar a tu cita diaria. De lunes a jueves en Divinity.