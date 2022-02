Capítulo 122 temporada 2 de 'Me robó mi vida'

Un nuevo giro sacudirá la vida de los protagonistas de 'Me robó mi vida'. Ateş acudirá a la comisaría con las pruebas de la verdad sobre Edibe Atahan. Sus secretos más turbios podrían estar a punto de salir a la luz y la madre de Mehmet Emir podría tener los días contados antes de entrar en la cárcel.

La hora de la venganza ha llegado. Ateş no dejará que la madre de Mehmet Emir se salga una vez más con la suya y hará lo imposible para que por fin pague por el crimen de sus padres. Sin embargo, no será fácil. Su ansia de venganza le enfrentará a Mehmet Emir y Bahar, que no ven con buenos ojos la decisión de llevar a una anciana a la cárcel.