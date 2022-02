Capítulo 126 temporada 2 de 'Me robó mi vida'

Por otro lado, el juego de destrucción en el que han entrado Ateş y la familia Atahan han terminado por hundir a Bahar. La hija de Mehmet Emir no comprende el ansia de venganza de su prometido, que no se ha conformado con meter a la abuela en la prisión. Tras saber que también ha bloqueado el préstamo que permitiría a la familia seguir adelante, la joven se plantará en su casa y le dejará claro que lo que está haciendo no es compatible con su vida en común. "Si vas por este camino nunca seremos felices, así nunca encontraremos paz. Esta guerra nos dejará malheridos. Yo solo quería formar una familia contigo, tener hijos y criarlos juntos pero tú solo te estás dejando llevar por el fuego destructor de la venganza. Yo ya no puedo seguir así", le dice a su prometido antes de tomar una decisión que cambiará sus vidas.