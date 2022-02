Capítulo 128 temporada 2 de 'Me robó mi vida'

Por otro lado, después de algunos días en prisión, Edibe no puede soportarlo más y fallece en prisión. La noticia deja totalmente devastados a sus hijos, Hülya y Mehmet Emir, que siguen ajenos a la realidad descubierta por Bahar en las últimas horas. ¿Qué pasará cuando el empresario descubra el gran secreto que ocultan Nuran, Ilyas y Efsun? ¿Se replanteará la relación con su hija?

A pesar de los esfuerzos de Nuran, Ilyas y Efsun por mantener a salvo su secreto no ha sido posible. Una indiscreción de Mucella y Salih provoca que Bahar se entere de lo ocurrido con Yusuf. A partir de ahora, el futuro de la familia está en sus manos. ¿Qué pasará? Si quieres descubrir qué ocurre con la protagonista de 'Me robó mi vida', no puedes faltar a tu cita diaria. De lunes a jueves, en Divinity.