Capítulo 129 temporada 2 de 'Me robó mi vida'

Sin embargo, parar a su padre no significa que las cosas no hayan cambiado. Bahar está tremendamente decepcionada con su familia. Ya no puede confiar en ellos, ya no puede mirarles si quiera a la cara. Dolida, devastada y hundida, la joven se despide de su padre. "Me falta el aire cuando lo pienso. No soporto mirar a Efsun ni a mamá. No puedo ser parte de esto. A partir de aquí ya no va a haber vuelta atrás. Primero Ates, luego mamá y Efsun. Mi vida estaba llena de secretos y mentiras y yo no me imaginaba nada", le dice entre lágrimas a su padre antes de marcharse para siempre y apartarlos de su vida para siempre. Todo se acabó. Bahar ya no existe para ellos.