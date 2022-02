Capítulo 130 temporada 2 de 'Me robó mi vida'

Bahar no ha podido soportarlo. Tras descubrir que sus padres estaban implicados en la muerte de Yusuf y que tanto ellos como su hermana guardaron silencio a pesar de que Mehmet Emir estuvo a punto de ir a la cárcel, la joven se ha quedado completamente destrozada. Incapaz de volver a mirar a los suyos a la cara, la joven se ha ido para siempre.

La situación es dramática. İlyas ya no puede más con el sentimiento de culpabilidad por todo lo ocurrido en el pasado. Perder a su hija tras marcharse es lo más doloroso que podía ocurrirle y el marido de Nuran decidirá acabar con su vida quemándose en el local donde Efsun les ha abierto el restaurante.

Y mientras Ilyas intenta acabar con todo de una vez por todas, Bahar vaga por la ciudad sin rumbo hasta que sufre un desmayo y queda tendida en mitad de la calle. Socorrida por unos policías, el inspector Ismail será quien acabe haciéndose cargo de la hermana de Efsun, que no es capaz de contarle los motivos por los que está sola en mitad de la noche. Preocupado, le tiende su mano hasta que pueda salir adelante y la acoge en su casa. ¿Qué pensará Efsun cuando descubra lo ocurrido?

Nunca imaginó que la aparición del señor Yusuf con la intención de corregir sus errores del pasado convertiría su vida en un auténtico infierno. Engañada por su madre y su hermana y traicionada por el amor de su vida, Bahar solo ha encontrado refugio en sus padres biológicos. Aunque la verdad aún no ha salido a la luz, el vínculo con ellos es fuerte lo que podría facilitar que la verdad saliese a la luz en cualquier momento. ¿Conseguirán descubrir el vínculo que les une? Si quieres descubrirlo no puedes faltar a tu cita con ellos. De lunes a viernes, los nuevos capítulo de 'Me robó mi vida', en Divinity.