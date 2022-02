Capítulo 132 temporada 2 de 'Me robó mi vida'

Mientras Bahar se refugia en casa de su amigo Ismail, Ateş irá a buscarla. Pero la hija de Mehmet Emir tendrá clara una cosa. Después de todo lo ocurrido quiere al que fuera su prometido y su familia lejos de ella. Ya no hay marcha atrás. Todo se ha roto y necesita alejarse de todos. "No puedo soportar en nosotros. Al menos dame tiempo para asimilar todo lo que ha pasado. Necesito estar lejos de la gente, necesito estar sola", le dice al abogado. Sin embargo, no será fácil. Ateş no está dispuesto a renunciar al amor de su vida.