Capítulo 133 temporada 2 de 'Me robó mi vida'

La muerte de Edibe tiene sumida a la familia en una gran tristeza pero Hülya está dispuesta hasta llegar hasta el final y buscar al responsable de la muerte de su madre. La hermana de Mehmet Emir sabe que Efsun está detrás de todo y no parará hasta hundir a la que cree que es su verdadera sobrina. Sin embargo, como siempre, la joven encontrará una excusa perfecta para justificar lo injustificable. "Se lo di yo pero no sabía que iba a pasar eso. Encontré la grabación y Ateş es abogado, por eso se lo di", le dirá a su padre, que esta vez no está dispuesto a dejar pasar lo ocurrido.