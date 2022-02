Capítulo 135 temporada 2 de 'Me robó mi vida'

Efsun intenta echar a Bahar de la empresa familiar

Mehmet Emir se interpone y reprende a su hija

La historia de Bahar, cada noche en Divinity

Enterarse de que Bahar ha empezado a trabajar en la empresa familiar ha hecho enloquecer a Efsun. Hecha una furia e instigada por su madre se presenta en el holding Atahan. La hija de Nuran no la querrá allí y se enfrentará a ella. E incluso llegará a despedirla para alejarla definitivamente de su vida.

Sin embargo, la joven no podrá cumplir su propósito. Después de todo lo que ha hecho, su padre se interpondrá en su camino. El propio Mehmet Emir dará la cara por Bahar y no permitirá que los celos de Efsun la vuelvan a hacer daño.

Lo que no imagina Mehmet Emir es que el hecho de defender a Efsun le abrirá definitivamente los ojos sobre su hija. Tras el incidente en la empresa, su hija irá a ver a su madre para desahogarse sin imaginar que sus duras palabras contra los Atahan le costarán muy caras. "Odio a toda la familia. Dios me libre de esta gente. Si no fuera por la empresa y la fortuna no iban a saber nada de mí", le dirá a Nuran sin percatarse de que el guardia de seguridad lo está grabando todo.

Por supuesto, Hülya no dudará en utilizar la grabación contra su sobrina y su madre. Horas más tardes y tras recibirlas con las maletas en la puerta, le enseñará la grabación a Mehmet Emir, que echará a su hija de casa. "Largo de aquí. Te he querido a pesar de todo. A pesar de cada error pero ya no puedo más. ¡Qué pena!", le dirá totalmente devastado.

A pesar de que no quiere saber nada de su familia, la oferta de Mehmet Emir ha sido irrechazable. Bahar necesita ese trabajo para empezar de cero y eso provoca que los encuentros con su hermana y Ateş sean inevitables. ¿Qué pasará a partir de ahora? ¿Logrará mantenerlos lejos a pesar de la cercanía? Si quieres saber qué ocurre en 'Me robó mi vida', no puedes faltar a tu cita diaria. De lunes a viernes, en Divinity.

