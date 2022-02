Capítulo 137 temporada 2 de 'Me robó mi vida'

Por otra parte, Efsun intentará volver a la mansión pero Mehmet Emir, cansado de sus mentiras, no dará su brazo a torcer una vez más y le negará la oportunidad de regresar a su casa. Sin embargo, su actitud le costará cara al empresario. Hasret le pedirá cuentas al padre de su hija ante la actitud del empresario hacia ella.

Mientras Hülya culmina su venganza. Después de que el guardia de seguridad le facilitase las imágenes que han acabado con Efsun fuera de la casa, la hermana de Mehmet Emir le recompensa ofreciéndole la casa en la que hasta hace poco vivía Nuran, con lo que además se asegura que la madre de su sobrina no pueda regresar a la mansión.

Bahar ha empezado su nueva vida pero no parece que nadie vaya a dejar pasar su cambio de actitud respecto a su familia. ¿Conseguirá Hasret quee le cuente que Nuran e Ilyas están detrás de la muerte de Yusuf? Si quieres descubrir qué ocurre con la protagonista de 'Me robó mi vida', no puedes faltar a tu cita diaria en Divinity. ¡No te lo pierdas!