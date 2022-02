Capítulo 138 temporada 2 de 'Me robó mi vida'

Sin embargo, la presentación de la Fundación no saldrá como todos hubieran deseado. En mitad del evento aparece Efsun totalmente fuera de sí y arremeterá duramente contra los Atahan. "Quiero todo lo que es mío. Yo quiero mi dinero. Eso es todo lo que tengo que decir", le dice a Mehmet Emir, que esta vez no estará dispuesto a tolerar el comportamiento de su hija.

Cansado de justificar cada maldad de Efsun, esta vez el empresario se mostrará implacable y tomará la decisión que tanto deseaba Hülya. "Hasta hoy he sido muy paciente contigo y con todas tus locuras. Se acabó. Mi hija no puede ser tan malvada, avara y egoísta. Yo no quiero una hija así. Te desheredo. Ahora sal de mi vista", le dirá a la joven, que abandonará el salón devastada.