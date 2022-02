Capítulo 139 temporada 2 de 'Me robó mi vida'

La situación es dramática y Bahar, a pesar del distanciamiento con su hermana, no dudará en ir a buscarla y evitar que le pase algo. Sin embargo, no tardará en darse de bruces con la realidad. A pesar de todo lo ocurrido, Efsun se enfrenta a ella, que harta de los desplantes y acusaciones de su hermana le planta cara. "¿Por qué no os miráis a vosotras mismas? Habéis planeado todo tipo de maldades. Yo también os odio. Habéis cometido un crimen horrible y como no quiero olvidarlo me estáis atormentando. Mi vida se convirtió en un infierno. No puedo hablar a nadie de esto y no puedo mirar a la cara a Hasret", le dirá furiosa ajena a la tragedia que acaba de ocurrir.