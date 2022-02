Capítulo 140 temporada 2 de 'Me robó mi vida'

Nuran muere en un trágico accidente de autobús

Efsun culpa a Bahar y su padre la muerte de su madre

'Me robó mi vida', de lunes a viernes en Divinity

La muerte repentina de Nuran tras el accidente del autobús en el que viajaba ha destrozado la vida de Efsun, Ilyas y Bahar. Su ausencia ha dejado completamente devastada a Efsun que, una vez más, no tardará en culpar del terrible suceso a su padre y hermana.

Sin embargo, su muerte unirá momentáneamente a los Atahan y Demirci. Las dos familias dejarán de lado sus diferencias y le darán el último adiós. Mehmet Emir olvidará los conflictos con su hija y querrá acompañarla en este difícil trance y mostrarle su total apoyo.

Sin embargo, las cosas no saldrán como el empresario espera. La situación es dramática. La pérdida de su madre hace que Efsun enloquecezca ante la idea de no volver a verla y la aparición de Mehmet Emir no hace más que complicar la situación. Mientras Bahar se apoya en él, Efsun perderá por completo los papeles y tendrá un duro enfrentamiento con su padre y con Hasret, que no se ha separado de la familia desde que conoció la trágica noticia.

La situación se descontrola hasta tal punto que Efsun está a punto de desvelar el gran secreto familiar ante Mehmet Emir. "No vuelvas a decir ni una sola palabra de mi madre. Tú no eres quién para decirme qué hacer y que no. ¿Por qué no le acaricias el pedro a Bahar? ¿Quiénes os creéis que sois? ¿Queréis saber quiénes sois en realidad? Yo solo tengo una madre y ya no está", les dirá a amabos totalmente enloquecida.

'Me robó mi vida', de lunes a viernes en Divinity

Las cosas no están saliendo según lo previsto. Después suplantar a Bahar como hija de Mehmet Emir, su plan se ha vuelto contra ellos y la vida de Nuran, Ilyas y Efsun se ha convertido en un auténtico infierno al que también han arrastrado a Bahar. ¿Qué pasará a partir de ahora? Si quieres saber qué ocurre con los protagonistas de 'Me robó mi vida' no puedes perderte los próximos capítulos de estreno. De lunes a viernes, en Divinity.

Disfruta de los capítulos de tus series favoritas en Mitele PLUS

Si quieres disfrutar de 'Me robó mi vida' y de las telenovelas de más éxito de Divinity completas y además ver por adelantado los capítulos de las telenovelas actuales, suscríbete a Mitele PLUS. ¡Podrás disfrutar, sin publicidad, de tus historias de amor favoritas!