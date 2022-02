Capítulo 141 temporada 2 de 'Me robó mi vida'

Tras la tragedia, la tía materna de Efsun y Bahar llegará a Gelincik para dar a sus sobrinas el apoyo que tanto necesitan. A pesar de su mala relación cono Ilyas y las tensiones más que evidentes, su intención es quedarse al lado de las hijas de Nuran. A pesar de no haberse visto nunca, sabe que es el momento para hacerse un hueco en sus vidas. Y lo hará mostrándose cariñosa y cercana. Destrozada por la pérdida intentará dar consuelo a Bahar, que lamenta lo ocurrido con su madre en su último encuentro. La joven no puede perdonarse que el último recuerdo que tuviera antes de morir fuera el duro enfrentamiento que tuvieron en su casa y en el que ella acabó perdiendo el control. "Tuvimos una discusión y me arrepiento. La echo de menos, nunca me podré perdonar. Murió rota de tristeza", le dirá a su tía, que intenta tranquilizarle y le transmite el amor que su madre sentía por ambas.