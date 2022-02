Capítulo 142 temporada 2 de 'Me robó mi vida'

La situación es realmente dramática y Efsun se refugiará en casa de su padre, lo que hará que Bahar pierda los nervios y la eche. "Vete y no vuelvas nunca. No vas a volver a poner un pie aquí. Después de lo que has hecho hoy, nunca te perdonaré. No puedo hacerlo", le dirá a su hermana. que por primera vez en los últimos meses contará con el apoyo de su padre. Ante el ultimátum de Bahar, Ilyas, destrozado, permitirá que su hija se quede en casa con él.