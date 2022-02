Capítulo 144 temporada 2 de 'Me robó mi vida'

Tras la vuelta de Efsun a la mansión, Hülya enloquecerá. La hermana de Mehmet Emir no sabe cómo hacerlo para echar a su sobrina de su vida y comete el gran error de querer ir más allá. Decidida a acabar con ella, se cuela en su dormitorio con la intención de asfixiarla con un cojín. Sin embargo, la que se encuentra en la cama no es Efsun sino su hija Müge.

Por suerte, Efsun aparecerá antes de que se consume el asesinato y podrá salvar a su prima. "Hülya estaba con la almohada asfixiando a Müge. No podía respirar. Hülya quería matarla", le dice a su padre la joven sobre su tía, que intenta justificarse con una verdad que hiere enormemente a su hermano. "Pensaba que era Efsun. Perdóname. No iba a asfixiarla. Solo iba a darle un susto. No quería matarla".