Capítulo 147 temporada 2 de 'Me robó mi vida'

Después de todo lo ocurrido en los últimos meses y tras la muerte de su madre, Bahar ya no puede más. Si sigue cerca de su familia seguirán haciéndole daño y por ese motivo toma una decisión que lo cambiará todo. La joven quiere dejar todo atrás y cambiar su vida para marcharse con Ateş a Suiza.

Sin embargo, su familia no estará dispuesta a permitirlo. Sultan no se lo pondrá fácil y tratará de convencerla para que se quede, pero la hermana de Efsun está cansada del trato que recibe por parte de su familia y les deja claro que no quiere saber nada más de ellos. Ni siquiera las súplicas de Ilyas le ablandarán el corazón.