Capítulo 148 temporada 2 de 'Me robó mi vida'

Durante varias horas, la joven no da señales de vida. Su tía Sultan no logra localizarla por lo que, muy preocupada, le cuenta a Mehmet Emir todo lo ocurrido en las últimas horas entre las dos hermanas. Ante la desaparición, todos temen lo peor y pasarán horas angustiosas. Desesperados la buscan por la ciudad hasta que dan con ella.

Finalmente, tras una noche muy difícil la encontrarán junto a la tumba de Nuran. Allí ha pasado la noche a la intemperie a pesar de la gran tormenta. Por suerte, Efsun está viva pero en estado de shock. La hermana de Bahar no reacciona. No come, no duerme, no responde a nadie y es incapaz de salir de la cama. La preocupación es máxima y a Mehmet Emir solo le quedará una solución posible. ¿Logrará hacer que su hija reaccione y se recupere del duro golpe que ha supuesto la marcha de Bahar?