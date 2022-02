Capítulo 149 temporada 2 de 'Me robó mi vida'

Efsun se debate entre la vida y la muerte

Ante la delicada situación de Efsun, Mehmet Emir se pone en contacto con Bahar para contarle el delicado momento que atraviesa su hermana y pedirle que regrese a su lado. Ella es la única que le puede dar la fuerza para seguir adelante.

Su respuesta es contundente. A pesar de las súplicas del empresario y Hasret, la joven no puede cumplir con lo que le piden. Ya no hay marcha atrás. Bahar ha tomado una decisión y no quiere volver a Turquía al lado de la gente que le ha hecho tanto daño en los últimos tiempos. Su decisión es firme y nada le hará cambiar de opinión. Ha pasado página y no va a volver atrás.

Sin embargo, Sultan no se da por vencida y le pide a Hasret que vaya a buscarla confiando en que cara a cara, Bahar no se pueda negar. Pero la respuesta es la misma. Bahar ha empezado una nueva vida y no volverá a Estambul, donde su hermana ha sufrido un empeoramiento.

El estado de Efsun empeora por momentos. La joven sufre una crisis y los médicos le piden a la familia que se prepare para lo peor. Parece que no hay esperanza para ellos. La situación es crítica: la joven se debate entre la vida y la muerte.

Una nueva tragedia está a punto de golpear a los Atahan y los Demirci. La situación de Efsun tras la marcha de su hermana y después de pasar la noche a la intemperie es muy delicada. Su vida está en peligro y solo Bahar puede salvarla. Sin embargo, la joven no está dispuesta a renunciar a su felicidad y regresar al lado de la gente que le ha arruinado la vida en los últimos meses. Si quieres descubrir qué ocurre entre los protagonistas de 'Me robó mi vida' no puedes perderte los próximos capítulos de estreno. De lunes a viernes a las 23:00 horas, en Divinity.

